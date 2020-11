Protagonista del film Contagion Jude Law sapeva che la pandemia sarebbe arrivata: non molto sorpreso

Jude Law quando ha appreso che un virus stava diffondendosi per il mondo e ancor di più quando in marzo l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato pandemia, lui non ne è rimasto particolarmente sorpreso.

Jude Law ha pensato a Contagion, il film di Steven Soderbergh del 2011 di cui lui è stato uno dei protagonisti.

Il film raccontava con scene a noi oggi note nella realtà, qualcosa che allora si credeva confinato solo all’interno della mente di qualche fantasioso scrittore, o sceneggiatore, o nella mente “visionaria” di un regista. Tuttavia oggi sappiamo che non è così, ma la questione è che in realtà quello che Contagion raccontava era la ricostruzione non tanto della fantasia (o almeno non solo) degli sceneggiatori, ma frutto degli scenari forniti dai consulenti del film: virologi, epidemiologi.

Del resto chi ha letto Spillover di David Quammen sa di cosa si sta parlando qui: non di premonizione o di profezie di Nostradamus, semplicemente di scienza non ascoltata.

Non molto sorpreso

Proprio così, Jude Law non è rimasto molto sorpreso da quanto è accaduto perché lui, come attore, per impersonare il suo personaggio, ha discusso a lungo con i consulenti scientifici del film. Da loro ha ascoltato cosa accade e come si interviene quando la desease X si manifesta.

© Foto : Digital Image Associates 2011 Jud Law nel film "Contagion"

Desease X, per chi non lo sapesse, è il modo con cui l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce da anni la malattia X, ovvero una malattia non nota che in qualsiasi momento della storia si potrebbe palesare a noi.

Sarebbe accaduto: lo sapevamo

Law ha presentato il suo prossimo film, The Nest, e parlando con GQ ha detto:

“Quando è iniziato il 2020, e abbiamo saputo di ciò che stava accadendo inizialmente in Cina e di ciò che è diventato rapidamente evidente in tutto il mondo, è suonato un campanello d'allarme”.

Law spiega che sul set c’erano degli esperti e “ci dissero che questo sarebbe accaduto e che bisognava semplicemente capire quando piuttosto che se”.

E alla fine dell'intervista confessa che si è spaventato a morte quando ha preso coscienza che la finzione stava diventando realtà.