In Russia leggero calo dei nuovi casi di Covid nell'ultimo giorno

Il numero di nuovi casi di Covid rilevati nella Federazione Russa nelle ultime ventiquattro ore è stato pari a 26.683, ha riferito ai giornalisti il centro nazionale per la lotta contro la diffusione dell'infezione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2.

Complessivamente dall'inizio dell'epidemia in Russia sono stati registrati 2.269.316 casi di Covid, occupando così il 4° posto a livello mondiale alle spalle di Stati Uniti, India e Brasile.

"Nell'ultimo giorno in Russia i casi confermati di infezione del nuovo coronavirus (Covid-19) sono stati 26.683 in 85 regioni, di cui 5.901 (22,1% del totale) senza manifestazioni cliniche (asintomatici - ndr)", si legge nella nota.

Rispetto al dato di ieri, la diminuzione dei nuovi contagi è stata pari a 417.

Nelle ultime ventiquattro ore in Russia sono morte per Covid 459 persone, in questo modo il bilancio complessivo dei decessi sale a 39.527.

A 21.987 persone è stata invece confermata la guarigione dal Covid nell'ultimo giorno, così il numero totale dei guariti dall'inizio dell'epidemia sale fino a 1.761.457.

I russi col coronavirus all'interno del proprio corpo sono ad oggi 468.332.

Secondo gli ultimi dati, nel mondo sono stati registrati oltre 62 milioni e mezzo di casi Covid, di cui poco meno di 1 milione e mezzo con esito letale e poco oltre 43 milioni di guarigioni.