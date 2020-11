Maradona, afferma di essere figlio del Pibe e ne chiede la riesumazione per test DNA

L'adolescente da anni afferma d'essere figlio dell'icona del calcio. Nonostante il successivo scalpore in famiglia, dice che ha continuato a sollevare la questione e afferma di aver persino parlato con il suo “papà”.

Con la morte di Diego Armando Maradona i guai sembrano appena iniziati.

Santiago Lara ha incaricato il suo avvocato di avviare un'azione giudiziaria a poche ore dalla sepoltura del leggendario calciatore Diego Maradona nel cimitero di Jardin De Paz avvenuta a Buenos Aires tra scene di rivolte.

L'avvocato Jose Nunez ha presentato una richiesta scritta a al tribunale di La Plata chiedendo i risultati dell'autopsia di Maradona, il test del DNA e l'esumazione del suo corpo in modo che possa essere trasferito in un obitorio del tribunale, riferisce il Sun.

L’azione legale è solo l'ultimo sviluppo nei tentativi di Lara di dimostrare che è il figlio dell'ex calciatore. L'adolescente afferma di essere il figlio di Maradona dal 2013.

Sua madre Natalia Garat è morta all'età di 23 anni per cancro ai polmoni ne 2006 a seguito di una presunta relazione extra coniugale durata sette anni con Maradona.

Santiago ha detto al programma Telemundo suelta la Sopa: "mia madre è morta tristemente quando avevo solo tre anni, ma giorni prima della sua morte, quando ha dovuto rimuovere il ventilatore per parlare, ha detto a un gruppo di avvocati che ero il figlio di Diego."

"Voglio solo sapere chi sono. Il lato finanziario delle cose non è qualcosa che conta per me."

"So che questa richiesta causerà gravi disordini in Argentina, ma se non lo faccio, chi mi darà il DNA?”

Maradona ha riconosciuto come suoi due figli e tre figlie da quattro donne diverse, tra cui la sua ex moglie Claudia Villafane e l ‘ex partner Veronica Ojeda.

L'avvocato di Maradona, Matias Morla, ha detto che Maradona si assumerebbe le sue responsabilità come padre di Santiago se il legame di sangue fosse confermato.

Il presidente argentino Alberto Fernandez ha decretato tre giorni di lutto dopo la morte per sospetto infarto del leggendario giocatore. Maradona aveva 60 anni da poco compiuti.