Scoperta nuova specie di rana, intitolata alla città indiana di Bengaluru – Foto

Un gruppo di ricercatori che lavorano e documentano "anfibi nelle parti dell'altopiano del Deccan del Karnataka" ha denominato una specie di rana appena scoperta, "Sphaerotheca Bengaluru", dal nome della città di Bengaluru, che l'India considera la propria "Silicon Valley" ed è la capitale dello Stato meridionale del Karnataka.

L'obiettivo dietro la denominazione della rana Bangalore è di evidenziare il fatto che le nuove specie animali sono ancora in fase di scoperta all'interno di aree fortemente urbanizzate e popolate e di monitorare il ripristino degli habitat delle rane in diverse aree come Bangalore.

Il gruppo di ricercatori che lavorano allo studio comprende K. P. Dinesh della Zoological Survey of India (ZSI), la dottoressa Annemarie Ohler dell'Istituto di sistematica e del Museo Nazionale di Storia Naturale, e la Francia, tra molti altri.

I dettagli sui tratti distinti della specie di rana rimangono poco chiari al momento.

All'inizio di 2019, una specie di rana scoperta nel Tamil Nadu ha preso il nome del primo ministro Narendra Modi.