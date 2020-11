Presidente armeno in visita privata a Mosca

Il presidente armeno Armen Sarkissian ha lasciato il suo Paese alla volta della capitale russa sabato per una "visita privata", ha comunicato il suo ufficio stampa.

"Sarkissian è partito il 28 novembre per una visita privata a Mosca. Continuando le discussioni con i rappresentanti della diaspora, Sarkissian incontrerà i membri della comunità armena e le associazioni che operano in Russia", ha detto l'ufficio.

L'ufficio stampa ha aggiunto che il presidente discuterà degli ultimi sviluppi in Armenia e nel Nagorno-Karabakh durante gli incontri a Mosca.

In precedenza erano stati diffusi i risultati di un sondaggio condotto in Armenia, in base al quale è merso che la stragrande maggioranza dei cittadini di questo Paese ritiene la Russia un importante alleato.

Tregua nel Nagorno-Karabakh

All'inizio di questo mese Yerevan e Baku hanno concordato la tregua nel Nagorno-Karabakh, ponendo fine alla guerra di sei settimane nella regione contesa. L'accordo ha comportato la perdita della maggior parte dei territori controllati dalle forze filo-armene del Karabakh e prevede il dispiegamento di un contingente militare di pace russo di 1.960 soldati.

Il ministero della Difesa russo aveva comunicato a metà di questo mese che più di 1.200 sfollati avevano fatto ritorno nel Nagorno-Karabakh dal territorio dell'Armenia sotto il vigile controllo dei soldati russi del contingente di pace.