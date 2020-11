In Russia circa 27mila nuovi casi di Covid nell'ultimo giorno

Il numero dei nuovi contagi di Covid in Russia è aumentato di 27.100 nell'ultimo giorno, facendo salire il totale dei casi a 2.242.633, ha riferito ai giornalisti il centro nazionale per la lotta contro il coronavirus.

"Nelle ultime ventiquattro ore in Russia sono stati confermati 27.100 nuovi casi di infezione del nuovo coronavirus (Covid-19) in 85 regioni, di cui 5.724 (21,1%) senza manifestazioni cliniche (asintomatici - ndr)", si afferma nella corrispondente nota.

Il numero di casi è leggermente inferiore al picco registrato ieri, pari a 27.543.

Si aggiunge che dall'inizio dell'epidemia nel Paese sono stati registrati 2.242.633 casi di malattia. Il tasso di crescita rilevato nell'ultimo giorno è stato pari all'1,2%.

Nelle ultime ventiquattro ore i decessi per Covid registrati in Russia sono stati 510, in questo modo le vittime del coronavirus dall'inizio dell'epidemia salgono a 39.068.

I malati di Covid nel Paese sono ad oggi 464.095, mentre il bilancio complessivo delle guarigioni è di 1.739.470.

Nel mondo, secondo gli ultimi dati, sono stati rilevati circa 62 milioni di casi di Covid, di cui 42,8 milioni sono terminati con la guarigione e quasi 1 milione e mezzo hanno avuto esito letale.