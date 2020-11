Scoperta vulnerabilità critica in Windows 7

Una vulnerabilità critica è stata scoperta in Windows 7, riferisce ZDNet, citando l'esperto francese di sicurezza informatica Clément Labro.

Secondo quanto affermato dall'esperto, un utente malintenzionato può raccogliere le chiavi di registro e ottenere l'accesso al sistema attraverso i buchi in Endpoint Mapper e DNSCache. Questi componenti vengono utilizzati durante l'installazione del sistema operativo.

I componenti compromessi non possono danneggiare gli utenti delle nuove versioni del sistema operativo, ma in Windows 7 e Windows Server 2008 non hanno privilegi limitati.

Si nota che stiamo parlando di una vulnerabilità zero-day, cioè di un problema per il quale non è stata ancora trovata una soluzione. Dal momento che Microsoft ha smesso di supportare i suoi vecchi sistemi, le possibilità di risolvere la vulnerabilità scoperta sono estremamente basse.

Il 14 gennaio Microsoft ha interrotto il supporto per Windows 7 e si è concentrata sullo sviluppo di Windows 10. Gli utenti possono continuare a lavorare sulla vecchia versione, ma il sistema operativo non riceverà più aggiornamenti.

I rappresentanti di Microsoft hanno sostenuto la loro decisione dal fatto che il sistema operativo ha già più di dieci anni, durante cui sono comparsi molti nuovi tipi di attacchi informatici.