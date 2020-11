Stanco delle derisioni, villaggio austriaco cambia nome

Il villaggio di Fucking dal prossimo anno si chiamerà Fugging, poiché - come ha dichiarato il sindaco - i suoi abitanti "ne hanno abbastanza dei visitatori e delle loro battute di cattivo gusto".

Fucking, villaggio di 100 persone a ovest di Vienna, dal prossimo anno si chiamerà Fugging.

Lo ha deliberato il suo consiglio comunale, poiché i suoi abitanti erano stanchi della continua ironia fatta sul nome del villaggio e delle foto fatte scattate ai suoi cartelli stradali, specialmente dai turisti di lingua inglese.

"Posso confermare che il villaggio cambierà nome", ha dichiarato Andrea Holzner, sindaco di Tarsdorf, il comune a cui appartiene il villaggio.

"Davvero non voglio dire altro - c'è stata abbastanza copertura mediatica su questo tema in passato", ha detto al quotidiano regionale 'Oberösterreichische Nachrichten'.

Il villaggio fu ufficialmente abitato per la prima volta intorno al 1070, ma la tradizione locale suggerisce che un nobile bavarese del VI secolo, chiamato Focko, abbia effettivamente fondato l'insediamento. Una mappa risalente al 1825 utilizzava l'ortografia Fuking.

La gente del posto, nota come Fuckingers, aveva già trovato riferimenti al proprio villaggio in un libro del romanziere austriaco Kurt Palm, che è stato successivamente trasformato in un film intitolato 'Bad Fucking'.