Selfie con la salma di Maradona nella bara: licenziato dipendente pompe funebri

Migliaia di tifosi a Buenos Aires hanno preso parte alla cerimonia funebre per rendere omaggio alla leggenda del calcio nazionale e mondiale, scomparso all'età di 60 anni per un arresto cardiaco.

Un dipendente dell'agenzia di onoranze funebri incaricato di preparare la salma di Diego Maradona per la veglia è stato licenziato dopo essersi fatto un selfie con il corpo del campione argentino con la bara aperta, riporta Mirror Sport, riferendosi al proprietario dell'impresa di pompe funebri.

La foto, che l'uomo ha condiviso su Twitter, lo mostra mentre solleva il pollice accanto al corpo di Maradona. Ha scatenato disgusto e indignazione nei social, poiché gli utenti lo consideravano irrispettoso sia per la leggenda del calcio che per la sua famiglia e i suoi amici. Un utente ha persino chiesto di togliere la cittadinanza argentina all'uomo, definendola una "totale mancanza di rispetto". Se uno dei dipendenti è stato già identificato, gli altri due che si sono macchiati dello stesso gesto non appena identificati andranno incontro alla stessa sorte con la perdita del lavoro.

Condena social para Diego Molina y 2 trabajadores de la funeraria Pinier, se sacaron fotos al lado de Maradona con el ataúd abierto, que no salgan más a la calle estos hijos de puta y les caiga todo el peso de la ley pic.twitter.com/Jj0zXbpTIz — Augusto (@AugustoCoudann2) November 26, 2020

​Anche l'avvocato di Maradona Matias Morla, ha reagito al disgustoso selfie, impegnandosi a intraprendere un'azione legale.

"Per la memoria del mio amico, non mi riposerò finché non avrà pagato per questo scempio", ha twittato.

Diego Molina es el canalla que se sacó una foto junto al féretro de Diego Maradona. Por la memoria de mí amigo no voy a descansar hasta que pague por semejante aberración. pic.twitter.com/UtUk8tQHlw — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 26, 2020

