Serie di sparatorie in una città del Nevada, un morto e quattro feriti

Secondo il comunicato della polizia diffuso oggi, venerdì 27 novembre, la prima sparatoria è stata denunciata alle forze di sicurezza nella mattina di giovedì. Mentre la polizia si stava recando sulla scena del crimine, ha ricevuto segnalazioni in altre parti della città.

Il bilancio al momento parla di una vittima, un giovane di 22 anni, e quattro feriti da arma da fuoco – un ragazzo di 18 anni, un uomo di 41 e un altro di 53, più una giovane donna di 23 anni.

I feriti sono stati trasportati in un ospedale della zona e nel comunicato si legge che “dovrebbero sopravvivere”, pur non essendone specificate le condizioni.

I sospetti sono stati descritti come un maschio bianco con la barba presumibilmente tra i 20 o 30 anni, e una donna bianca intorno ai 20 anni. Entrambi i sospetti sono stati descritti come tatuati o con pitture al volto.

In via preliminare, si ritiene che i sospetti stessero guidando per la città sparando a caso ai cittadini senza un motivo apparente.

I sospetti sono stati successivamente individuati e catturati dagli agenti dell’ordine che non hanno rilasciato ulteriori dettagli dato che l’indagine è ancora in corso.

Questa è la tredicesima indagine per omicidio nella città con meno di 300mila abitanti a 26 chilometri da Las Vegas.