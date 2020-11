La Premier scozzese vuole un secondo referendum sull'indipendenza il prossimo anno

All'inizio di questo mese, il Primo Ministro britannico Boris Johnson si è scontrato in Parlamento con i legislatori dei partiti di opposizione per i suoi recenti commenti sull'autonomia della Scozia, che avrebbe definito un "disastro" durante un incontro con i colleghi conservatori.

Il Primo Ministro scozzese Nicola Sturgeon venerdì ha dichiarato di voler indire un secondo referendum sull'indipendenza, secondo il Times.

"La Scozia dovrebbe avere l'opportunità di scegliere se diventare indipendente nella prima, piuttosto che nella seconda fase della prossima legislatura”, ha detto la Sturgeon.

Nel referendum sulla Brexit del giugno 2016, gli elettori scozzesi si erano espressi in maniera favorevole al rimanere nell’Unione europea con il 62% dei voti, sebbene ciò non sia stato sufficiente ad impedire che la campagna per l’uscita vincesse nel Regno Unito nel suo insieme. Nella sua lettera, la Sturgeon ha fatto riferimento a questo voto, aggiungendo che il suo governo è convinto che il futuro della Scozia risieda in un Paese indipendente e al tempo stesso membro dell'Unione europea.

La Scozia tenne il suo primo referendum sull'indipendenza nel settembre 2014, quando il 55% degli elettori espresse il desiderio di rimanere nel Regno Unito.