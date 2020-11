La premier danese ridicolizzata per le "lacrime di coccodrillo" sullo sterminio dei visoni

Il primo ministro danese Mette Frederiksen è apparsa in lacrime all’incontro con la stampa dopo una visita a un allevamento di visoni vicino a Kolding. Ma sui social le reazioni sono state durissime e le scuse per l’annientamento dell’intera industria danese dell’allevamento di visoni considerate non sincere.

“Abbiamo due generazioni di allevatori di visoni davvero abili, padre e figlio, che in pochissimo tempo hanno visto distrutto il lavoro della loro vita. È importante dire che non è colpa loro, è colpa del coronavirus se la professione non può continuar”, ha detto la Frederiksen al quotidiano Berlingske mentre si asciugava le lacrime.

Nel cortile dell’allevamento nei pressi di Kolding dove era andata in visita, ha anche chiesto scusa per le settimane tumultuose che hanno portato alla chiusura dell'industria dei visoni in Danimarca.

"Abbiamo parlato di molte cose durante la visita, ma non ho usato quella parola (riferito alle scuse)", ha detto la Frederiksen a proposito della conversazione di un'ora con l'allevatore di visoni Peter Hindbo e suo figlio. “Penso che ci sia motivo di scusarsi per il processo. Sono stati commessi degli errori e devi essere in grado sia di pentirti che di scusarti", il Primo Ministro.

Tuttavia, ha sostenuto che la decisione di abbattere tutti i visoni d'allevamento della Danimarca fosse necessaria per il bene della salute pubblica.

La visita del Primo Ministro all'allevamento di visoni è avvenuta dopo diverse settimane drammatiche, durante le quali il governo è stato al centro di una crisi agricola diventata rapidamente politica.

Scandalo visoni danesi

In seguito alla scoperta di un coronavirus mutato negli allevamenti di visoni danesi, il governo ha annunciato che tutti i visoni nella più grande nazione esportatrice di pellicce di visone d'Europa sarebbero stati uccisi per motivi di sicurezza. La mutazione si era già diffusa nell'uomo e minacciava di interferire con il processo di vaccinazione.

Tuttavia, successivamente, si è scoperto che la decisione di abbattere tutti gli animali, compresi quelli sani, non aveva alcuna base giuridica. Nonostante le questioni legali e le proteste popolari, il governo ha raccolto il sostegno necessario per portare avanti il ​​suo piano.

La stessa Frederiksen ha negato di aver dato un "ordine" esplicito di uccidere l'intero stock di visoni di oltre 15 milioni di animali e ha sostenuto che la responsabilità dell'uccisione senza una base giuridica spettasse all'ex ministro dell'alimentazione, il suo compagno di partito Mogens Jensen, che successivamente ha rassegnato le dimissioni. Tuttavia, nella conferenza stampa del 4 novembre, fu proprio la Frederiksen ad affermare che tutti i visoni dovessero essere uccisi e a definire la decisione "non negoziabile".

Nella stessa conferenza stampa, era stato chiarito che sarebbero state schierate le forze armate, l'Agenzia danese di emergenza e la polizia, mentre il capo della polizia nazionale Thorkild Fogde aveva dichiarato che l'uccisione dovrebbe avvenire "il prima possibile".

Reazioni sui social

Sui social media, la reazione alle scuse in lacrime della Frederiksen è stata dura. Molti hanno sostenuto che la sua performance fosse falsa e l’hanno accusata di aver versato nient’altro che le classiche ‘lacrime di coccodrillo’.

“Ma il governo pensa che siamo tutti degli idioti? C'è così tanta enfasi che anche il più fedele soldato del partito socialdemocratico non potrebbe ritenerla sincera”, ha affermato il commentatore politico del quotidiano Ekstra Bladet Joachin Olsen.

​“Messa in scena davvero ben fatta. E senza dubbio funziona anche meglio di qualsiasi tipo di vaccino", è intervenuto un altro utente.

​“Disgustoso da vedere. E lei che si lamentava dell'americanizzazione della politica danese”, ha riflettuto un altro.

​"Come previsto. Potrebbe persino spremere una lacrima per la telecamera. Un comportamento imbarazzante e manipolatorio per ottenere simpatia nonostante le conseguenze della sua stessa decisione ", ha twittato un'altra.

​L'abbattimento in corso e il successivo divieto di allevamento di visoni fino al 1 ° gennaio 2022 ha effettivamente spazzato via un'intera industria in una nazione che è stata tra i leader mondiali per diversi decenni in materia. Prima dell'abbattimento, la Danimarca era il più grande attore nella produzione di visoni, con oltre il 29% del mercato e un fatturato di circa 800 milioni di dollari nel 2019.