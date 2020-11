I 7 modi per combattere lo spam nella posta elettronica

Innanzitutto bisogna sempre fare attenzione quando si comunica il proprio indirizzo e-mail ed evitare di pubblicarlo su forum, bacheche e siti discutibili.

"Tratta il tuo indirizzo email come una preziosa informazione personale", si afferma nell'articolo.

In secondo luogo si possono utilizzare account usa e getta, per questo ci sono servizi speciali che nascondono l'indirizzo e-mail.

Un altro modo per combattere lo spam è configurare in modo intelligente i filtri nelle impostazioni della propria posta elettronica, in modo da inviare in una cartella speciale i messaggi con un oggetto specifico o specifici mittenti.

Il quarto metodo prevede il blocco manuale di mittenti specifici di messaggi di spam, ma questa soluzione non garantisce sempre il successo.

Il quinto consiglio è non rispondere mai alle e-mail di spamming, nonostante la tentazione di scrivere per esprimere la propria rabbia sia forte. Ciò può portare a più email di spam inviate al tuo account.

Un'altra regola è non seguire mai i collegamenti dai messaggi di spam, anche se si offrono di annullare l'iscrizione in questo modo. Questo passaggio può far sì che i mittenti accedano alle informazioni personali o condividano il proprio indirizzo email con altri spammer.

L'ultimo dei metodi suggeriti è creare una nuova casella di posta elettronica. Questa soluzione può essere utile se non è possibile controllare il numero di messaggi di spam in arrivo e i passaggi descritti in precedenza non hanno avuto effetto.