Android 12 riceverà un'importante novità

Grazie al nuovo sistema Project Mainline sarà possibile scaricare gli aggiornamenti ai componenti chiave di Android tramite Google Play, bypassando il consueto sistema di aggiornamento del sistema operativo. Questa soluzione ridurrà la dipendenza del sistema operativo dai fornitori di hardware, si afferma nell'articolo.

Per gli utenti di Project Mainline, questa novità significa aggiornamenti più rapidi e frequenti per gli smartphone. E' particolarmente importante per il sistema di sicurezza, dal momento che i produttori spesso non hanno fretta di risolvere i problemi emergenti.