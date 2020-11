L'esercito etiope avvia la "fase finale" delle operazioni nel Tigré, puntando sulla città di Macallè

"Le forze di difesa nazionali etiopi sono state ora indirizzate a concludere la terza e ultima fase delle nostre operazioni sullo stato di diritto. In questa fase finale, verrà prestata grande attenzione alla protezione dei civili innocenti dai pericoli. Sarà fatto tutto il possibile per garantire che la città di Macallè, che è stata costruita grazie al duro lavoro del nostro popolo, non sarà gravemente danneggiata", si legge nel comunicato.

Final Phase of the Rule of Law Operations Commences pic.twitter.com/TAAyZxSe0U — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 26, 2020

​In settimana il governo aveva annunciato un ultimatum, concedendo al Fronte di liberazione popolare del Tigré (TPLF), 72 ore per arrendersi. Tuttavia, l'organizzazione ha rifiutato le richieste del governo centrale.

Il conflitto armato nel nord dell'Etiopia è scoppiato all'inizio di questo mese dopo che il governo federale ha accusato il TPLF di aver attaccato una base militare e avviato un'operazione di sicurezza in risposta.

I militari hanno dichiarato di aver già preso il controllo di diverse città della regione, tra cui Igada Hamus, Adigrat e Axum. Allo stesso tempo, il TPLF ha affermato di aver "completamente distrutto" martedì la 21a divisione meccanizzata dell'esercito etiope.