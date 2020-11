Sci a Natale in Europa, Germania verso proposta di stop fino al 10 gennaio

Decisione sofferta ma dal forte impatto quella presa dalla Germania che ha chiesto lo stop alle piste da sci in Europa fino al 10 gennaio 2021. L'epilogo non è affatto scontato.

Il turismo invernale ha un peso importante nell’economia europea. Austria, Italia, Germania, Francia, per restare solo agli Stati più prossimi, hanno una “industria invernale” corposa alla quale è difficile rinunciare.

In questo contesto suona come forte la presa di posizione della Germania di Angela Merkel di chiedere all’Unione Europea di vietare le piste da sci fino al 10 gennaio 2021 in tutti gli Stati.

Una richiesta inviata dopo una lunga riunione durata 7 ore tra Angela Merkel e i 16 stati regionali federali che compongono la Germania.

La Germania, da notare, fino al 31 dicembre 2020 detiene il semestre di presidenza europeo e a lei spetta governare alcune delle decisioni più spinose che in questo momento riguardano l’Unione Europea.

Invito ai tedeschi: non andate in vacanza all’estero

Mentre in Italia si va verso nessuna restrizione alle vacanze all’estero come la scorsa estate, in Germania il governo ha invitato fortemente i cittadini a non recarsi all’estero durante le festività natalizie.

Il messaggio è questo:

“Tutti i viaggi d’affari e privati non essenziali, in particolare i viaggi turistici, compresi i viaggi all’estero per la stagione sciistica, dovrebbero essere evitati”, che suona quasi come un divieto.

I contagi in Germania

Nelle ultime 24 ore la Germania ha registrato 18.633 casi di positività alla Covid-19, e 410 decessi che porta il numero di decessi complessivo sopra i 15 mila. Quasi un milione di positivi accertati tra i tedeschi da inizio pandemia