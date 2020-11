Macron dà il via libera ai viaggi per Natale e le vendite di biglietti salgono del 400%

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato ieri che dal 15 dicembre le misure di confinamento per la pandemia di coronavirus saranno allentate e in particolare si potrà viaggiare tra le regioni e spostarsi per le feste di Natale.

Un annuncio che ha fatto scattare i francesi come una molla: tutti in fila, virtualmente, per prenotare i biglietti per viaggiare e tornare dalle proprie famiglie per le festività.

Nei pochi minuti successivi alle parole del capo di stato francese il sito delle ferrovie francesi, la Sncf, ha registrato un aumento del 400% delle vendite. Ma bisogna prendere i numeri con cautela, sottolinea Les Echos, visto che il dato di riferimento sui biglietti acquistati è davvero basso a causa della pandemia. Attualmente, infatti, viaggiano soltanto il 30% dei Tgv, i treni ad alta velocità.

Da metà dicembre l’intera flotta, 600 convogli, torneranno a disposizione.

"Potremo di nuovo spostarci, senza autocertificazione, anche da regione a regione e trascorrere il Natale in famiglia".

Dopo queste parole pronunciate alle 20.07 di ieri, le vendite sono impazzite. SNCF si era preparata e ha messo online un sito dedicato soltanto alle prenotazioni, che è comunque andato sotto pressione per l’eccesso di click.

“Le vendite stanno esplodendo da 20 minuti. Abbiamo rafforzato i team IT e domani ci saranno più agenti”, ha spiegato ieri Alain Krakovitch, CEO di Sncf Voyages. "Ci sono più di 4,5 milioni di biglietti in vendita (di cui 1/3 a prezzi bassi), quindi ci sarà spazio per tutti", ha aggiunto.

E in effetti, facendo una simulazione di viaggio, sia locale (cioè interna alle regioni francesi), sia internazionale, i posti a disposizione ci sono.

Un Parigi-Marsiglia è disponibile fino alla vigilia di Natale, con prezzi che variano da 49 a 156 euro sola andata. Per viaggiare da Parigi a Roma, invece, servono 126 euro per la sola andata, ma non tutti i giorni ci sono corse disponibili.