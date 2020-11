È morto Maradona, il calcio in lutto. Il Napoli in un tweet: "Per sempre. Ciao Diego"

È scomparso a 60 anni Diego Armando Maradona. Era stato operato alla testa, ma rientrato a casa, un infarto è stato fatale per il campione del mondo dell'Argentina, artefice dei due scudetti del Napoli.

Ed è proprio la SSC Napoli che lo ricorda in un tweet in cui scrive: "Per sempre. Ciao Diego".

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Anche il Boca Junior, dove ha iniziato la sua carriera, ha dedicato un tweet al suo campione: "Maradona è scomparso, grazie per la gioia che ci hai dato".

🙏🏼 Falleció Diego Armando #Maradona.



💛 QEPD, Pelusa. Gracias por las alegrías. pic.twitter.com/rSWEOxt6N9 — Planeta Boca Juniors (en 🏡) (@PlanetaBoca) November 25, 2020

La leggenda del calcio brasiliano Pele ha tributato gli onori a Maradona in una brevissima nota: “Un giorno daremo calci a un pallone insieme nel cielo sopra di noi”.

Anche la Roma ha dedicato un pensiero al campione scomparso: "Eterna leggenda del calcio mondiale. Ciao Diego".

“Ci hai portato in cima al mondo. Ci hai fatto immensamente felici. Sei stato il più grande di tutti. Grazie per essere esistito, Diego. Ci mancherai per tutta la vita”, ha scritto su Twitter il presidente argentino Alberto Fernandez che ha decretato tre giorni di lutto.

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.



Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

Cordoglio anche dal mondo della politica. Il premier Giuseppe Conte ha scritto su Twitter: "Il mondo intero piange la scomparsa di Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio. Addio eterno campione."

Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio. Addio eterno campione. pic.twitter.com/nhNo1ySjdp — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 25, 2020

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha scritto su Facebook un post con una foto di Maradona con la maglia del Napoli: "Il più forte di sempre. Addio campione".

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha scritto: "La morte di #Maradona è una notizia terribile. Era più di un campione, era un genio del calcio, un fuoriclasse assoluto. Ha rappresentato in una stagione irripetibile i sogni e le speranze del popolo della mia città. Napoli piange, stasera".

La morte di #Maradona è una notizia terribile. Era più di un campione, era un genio del calcio, un fuoriclasse assoluto. Ha rappresentato in una stagione irripetibile i sogni e le speranze del popolo della mia città. Napoli piange, stasera. — Vincenzo Spadafora (@vinspadafora) November 25, 2020

Anche il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha twittato: “L’Argentina e il mondo intero perdono un genio del calcio. Maradona era la mano e spesso il piede di Dio. Resterà una leggenda del calcio per sempre”.

Argentinien und die ganze Welt verliert ein Fussballgenie. #Maradona war die Hand und ganz oft auch der Fuß Gottes.



Er hat große Titel errungen und schwere Niederlagen erlitten.



Eine große Legende des Fussballs wird er für immer bleiben. pic.twitter.com/4mReqcYgtp — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) November 25, 2020

​Un post anche del premier spagnolo Pedro Sanchez: "Tutto il mio cordoglio per il mondo del calcio che oggi perde una delle sue leggende" e "eterno, pibe".

Todo mi cariño para el mundo del fútbol, que hoy pierde a una de sus leyendas. Nos deja uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino Diego Armando Maradona.



Con tu zurda dibujaste los sueños de varias generaciones. Eterno, pibe. pic.twitter.com/cQ7FB7LCln — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 25, 2020

​Tornando al mondo calcistico, anche altre società si sono espresse ricordando Maradona. Tra queste il Chelsea: "Un genio della sua arte. Un maestro del nostro gioco. Uno dei più grandi di sempre. Riposa in pace Diego Maradona".

A genius of his art. A master of our game. One of the all-time greats.



Rest in peace, Diego Maradona. 💙 pic.twitter.com/SRsFhnGrlX — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 25, 2020

Il calciatore brasiliano Neymar ha postato su Instagram una foto di lui giovanissimo con Maradona e un ricordo del calciatore: "Don Diego Maradona. Riposa in pace. Leggenda del calcio".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Neymar Jr Site (@neymarjrsiteoficial)

“Grazie di tutto Diego”, scrive il club del Barcellona, dove ha militato Maradona. “FC Barcelona esprime le sue più profonde condoglianze per la morte di Diego Armando Maradona, un giocatore del nostro club (1982-84) e un’icona del mondo del calcio. Riposa in pace Diego”.

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020

Il campione della Juventus Cristiano Ronaldo ha voluto ricordare così Maradona: “Oggi dico addio a un amico e il mondo saluta un genio eterno. Uno dei migliori di sempre. Un mago senza pari. Se ne va troppo presto, ma lascia un'eredità senza limiti e un vuoto che non sarà mai colmato. Riposa in pace, asso. Non sarai mai dimenticato”.

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

