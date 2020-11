Germania, auto si schianta contro gli uffici di Angela Merkel, autista fermato

Stamattina, intorno alle 10, ora locale, un uomo 54enne si è schiantato con un'auto contro il cancello del palazzo della cancelleria a Berlino. La polizia comunica che l'autista è stato fermato.

Secondo un esponente della polizia berlinese l'incidente non viene trattato come attentato.

L'incidente è avvenuto poco prima di una riunione tra la cancelliera tedesca e i presidenti dei land, per discutere delle nuove misure anti-coronavirus.

Ci sono due scritte su entrambi i lati dell'auto: "Maledetti assassini di bambini e anziani" e "Fermate la politica di globalizzazione".

AnschlagsVersuch bestätigt gegen das Kanzleramt ! Irre im Regierungsviertel ! pic.twitter.com/I4uYxLj8SA — Fuad Musa #WBJ (@FuadMusa03) November 25, 2020

Né l'auto né il cancello non hanno subito maggiori danni.

Angela Merkel dovrebbe presiedere questo mercoledì mattina una riunione in videoconferenza con i leader degli Stati federali del paese. Durante la riunione doveva essere discussa un'eventuale proroga del "lockdown leggero in vigore in Germania e altre misure per combattere l'epidemia dovuta a al nuovo coronavirus”.

Un atto simile nel 2014

Secondo "Spiegel", un incidente molto simile si è verificato nel 2014. A quel tempo, un uomo di 48 anni si è schiantato con un'auto dall'aspetto molto simile contro il cancello della Cancelleria. Allora c'erano anche slogan sulla macchina. Da un lato si diceva: "Niente più cambiamento climatico che uccide l'uomo". Dall'altra: "Nicole, ti amo". Allora non ha provocato nessun ferito. Non è ancora noto se si tratti dello stesso veicolo e dello stesso conducente.