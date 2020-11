Covid-19, Russia: 2.162.503 contagi (+23.675), 37.538 decessi (+507), 1.660.419 guarigioni (+25.748)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 23.675 nuovi casi di contagio da coronavirus.

Ieri i nuovi contagi in Russia sono stati 23.675, cifra in controtendenza positiva e numero minimo di contagi in un giorno dal 19 novembre e dopo il picco di 25.173 registrato lunedì 23 novembre.

Il totale dei contagi accertati in Russia da inizio pandemia viene ora aggiornato a 2.162.503, ha comunicato alla stampa stamane a Mosca il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione.

Il totale dei contagi accertati nella Federazione sale a 2.162.503, il tasso di incremento giornaliero è tornato all’1,2%.

Nelle ultime ventiquattro ore vi sono stati 507 decessi per causa o concausa COVID-19, cifra negativa record da inizio crisi. Il totale dei decessi da inizio crisi viene aggiornato a 37.538. La città con il maggior numero di decessi registrati questa volta è stata San Pietroburgo, 85, Mosca 75. Nella Regione di Mosca i decessi sono stati 21, nella Regione di Krasnojarsk 21.

Le guarigioni certificate ieri sono state 25.748, tornando quindi a superare il numero dei nuovi casi. Il totale dei guariti accertati in tutto il Paese dall’inizio della diffusione del virus è ora di 1.660.419.

Il ritorno del tasso positivo tra nuovi guariti e nuovi contagiati ha leggermente migliorato la curva dei nuovi casi attivi – attualmente 464.546.

140.383 sono i casi attivi nella sola capitale. Mosca ieri ha registrato 4.685 nuovi casi. In tutto la città da inizio crisi ha registrato 571.102 casi e avuto 8.530 decessi.

Nella giornata di ieri nessuna delle 85 suddivisioni amministrative della Federazione non ha subito nuovi casi di contagio.