Macron: Francia ha superato il picco della seconda ondata della pandemia

Negli ultimi sette giorni la media dei nuovi casi covid in Francia si è assestata su quota 20mila. Macron parla alla nazione: "superato il picco della seconda ondata".

Nell'ultimo periodo la crescita dei nuovi casi COVID-19 in Francia sta diminuendo in maniera significativa e sembra esser stato superato il picco della seconda ondata di epidemia, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso alla nazione trasmesso in tv.

"Il numero di nuovi casi registrato ogni giorno è diminuito notevolmente. In precedenza superava i 60mila, ma nella scorsa settimana si è stabilito a una media di 20mila", ha affermato il leader francese.

"Il picco della seconda ondata dell'epidemia è stato superato", ha sottolineato.

Per far fronte alla seconda ondata di epidemia di coronavirus in Francia le autorità hanno introdotto il nuovo lockdown generale lo scorso 30 ottobre. Negli ultimi giorni nel Paese sta diminuendo il numero di nuovi casi di contagio.

Annunciando l'introduzione del nuovo lockdown alla fine di ottobre, Macron ha rilevato la necessità di garantire che il numero di casi giornalieri di COVID-19 non superasse i 5.000.

Il numero complessivo di casi di contagio da coronavirus dall'inizio della pandemia in Francia ha superato i 2,1 milioni, con più di 50mila decessi.