La Gran Bretagna riduce la quarantena all'ingresso per i covid negativi

I passeggeri che arrivano in Gran Bretagna potranno ridurre il periodo di quarantena obbligatoria da quattrodici a cinque giorni se ricevono l'esito negativo al tampone per il COVID-19.

La modifica alle normative vigenti non entrerà in vigore subito, ma a metà dicembre.

"Il segretario di Stato per i Trasporti Grant Shapps ha annunciato oggi (24 novembre 2020) che dal 15 dicembre i passeggeri in arrivo da Paesi non inclusi nell'elenco dei corridoi di viaggio avranno la possibilità di fare un test dopo i primi cinque giorni di autoisolamento, con un risultato negativo che li esenterà dalla necessità di isolarsi", afferma una nota ministeriale.

Il tampone potrà essere effettuato nel luogo della permanenza in quarantena o in una clinica privata a proprie spese. Allo stesso tempo, i cinque giorni di autoisolamento prima del test rimangono obbligatori.

"I passeggeri che arrivano in Inghilterra in aereo, traghetto o treno devono prenotare il loro test prima del viaggio e compilare un modulo di localizzazione; dovranno comunque autoisolarsi per cinque giorni prima di fare il test, piuttosto che farlo nel posto di arrivo", spiega la nota.

L'obbligo di quarantena all'arrivo in Gran Bretagna è stato introdotto a giugno a causa della pandemia di coronavirus e si applica alla maggior parte dei paesi del mondo, tra cui anche l'Italia.

COVID-19 in Gran Bretagna

Sono oltre 1.5 milioni di casi di contagio da coronavirus registrati in Gran Bretagna dall'inizio della pandemia, con un aumento giornaliero ieri di 15.450 unità. Il bilancio delle vittime ha superato quota 55.000. Al momento Il Regno Unito è il quinto paese al mondo per numero di decessi.