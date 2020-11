Elon Musk diventa il secondo uomo più ricco del pianeta

Elon Musk è diventato il secondo uomo più ricco del mondo, "rubando" il titolo a Bill Gates, dopo un balzo di $ 7,2 miliardi del suo patrimonio netto, che ha raggiunto la stellare cifra di $ 127,9 miliardi. Lo ha riferito Bloomberg questo lunedì.

Quella di Musk è una rapidissima scalata nella classifica dei paperoni in cui, meno di un anno fa, il fondatore di Tesla occupava "solo" il 35° posto. La fortuna di Musk è aumentata in modo significativo quando il valore di mercato di Tesla si è avvicinato a $ 500 miliardi: circa tre quarti del suo patrimonio netto, infatti, è composto da azioni Tesla.

Bill Gates, fondatore della Microsoft, filantropo e co-presidente della Bill & Melinda Gates Fondation, è stato per diversi anni l'uomo più ricco al mondo, prima che Jeff Bezos, il papà di Amazon.com Inc., lo superasse nel 2017. Al momento, il patrimonio netto del fondatore di Microsoft è stimato a $ 127,7 miliardi, mentre ha dato più di $ 27 miliardi in beneficenza dal 2006, donando denaro alla sua omonima fondazione.

Nonostante la crisi economica che attraverso l'interno pianeta dovuta alla pandemia di Covid-19, i membri del Bloomberg Billionaires Index hanno guadagnato ulteriori $ 1.3 trilioni nel corso del 2020.