Viaggi sicuri a bordo dei voli Qantas: i passeggeri dovranno aver fatto il vaccino anti-COVID

La nuova misura è stata annunciata dal ceo della compagnia area, Alan Joyce, in onda sul canale televisivo australiano 9 News.

"Stiamo valutando la possibilità di modificare le nostre condizioni per i viaggiatori che attraversano il confine, chiederemo alle persone di

vaccinarsi prima di poter salire sull'aereo", ha dichiarato Joyce.

Secondo l'amministratore delegato di Qantas, la vaccinazione diventerà "una necessità" e "una quotidianità" per i voli internazionali. Tuttavia, Joyce sottolinea anche che l'implementazione di queste misure richiederà molte risorse, soprattutto quelle tecnologiche.

Studi clinici dei vaccini

Nella giornata di oggi gli scienziati hanno reso noto i risultati preliminari della terza fase degli studi clinici del vaccino sviluppato dalla AstraZeneca in collaborazione con l'Università di Oxford e l'azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia. Secondo le stime dei ricercatori, l'indicatore di efficacia del vaccino è pari al 70%, con l'efficacia minima al 64% e quella massima al 90%.

In precedenza, le compagnie farmaceutiche Pfizer e Moderna avevano affermato che i loro vaccini erano efficaci rispettivamente al 95% e al 94,5%. L'efficacia del vaccino russo Sputnik V sviluppato dall'istituto di ricerca Gamaleya, stando ai dati di un'analisi a interim della terza fase delle sperimentazioni cliniche, è del 92%.

Compagnia aerea Qantas

Qantas, che lo scorso 16 novembre ha compiuto 100 anni, è una delle compagnie più antiche al mondo. Alla compagnia appartiene il record del volo non-stop. A novembre 2019 un suo Boeing 787 ha volato da Londra a Sydney in 19 ore e 19 minuti. A bordo dell’aereo c'erano 40 persone e hanno volato per 17,8 mila km. Il precedente record, che apparteneva sempre a Qantas, era di 19 ore e 16 minuti, questa volta però da New York a Sydney per soli 16,2 mila chilometri. All'inizio del 2020 il portale AirlineRating ha nominato Qantas la compagnia più sicura al mondo.