La Gran Bretagna revoca il lockdown, Johnson annuncia sistema di restrizioni locali a tre livelli

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato che il lockdown introdotto a causa della pandemia di coronavirus in Inghilterra sarà sostituito il 3 dicembre da un sistema più rigido, articolato su tre livelli di restrizioni locali.

"Il nostro piano è arrivare fino a primavera in sicurezza", ha dichiarato Johnson. Il premier ha spiegato che l'inverno di per sé risulta essere il picco delle malattie virali mentre l'incidenza di COVID-19 rimane molto alta.

"Il lockdown si concluderà il 2 dicembre e non sarà prorogato. Le persone potranno incontrarsi per strada in gruppi di non più di sei persone. Saranno aperti i negozi non alimentari, le palestre, i centri sportivi ed i parrucchieri", ha dichiarato il primo ministro in un videocollegamento con i parlamentari.

Johnson ha anche affermato che la restrizione al lavoro di pub e ristoranti fino alle 22:00, che esisteva prima dell'inizio del lockdown, sarà revocata.

Il terzo livello di restrizioni, il più alto, sarà per molti versi simile al lockdown attuale: i negozi non alimentari, gli hotel e le palestre saranno chiusi, dove possibile, saranno introdotti lo smart working e la didattica a distanza.

"Più zone di prima si sposteranno al livello massimo di restrizioni", ha avvertito il primo ministro.

Johnson annuncerà quali regioni rientreranno nei determinati livelli di restrizioni giovedì.

Il premier ha anche affermato che è previsto un leggero allentamento delle restrizioni per Natale, ma la celebrazione della festa principale dell'anno non sarà "la solita". Una decisione sui piani per il Natale verrà presa più tardi, previa consultazione con le autorità del Galles, della Scozia e dell'Irlanda del Nord.