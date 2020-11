Il Tribunale Supremo spagnolo respinge il ricorso contro l'obbligo di mascherina

Un cittadino spagnolo, del quale sono state rese note solo le iniziali: N.F.D. ha fatto ricorso al tribunale contro il decreto del ministero della Salute del 19 maggio, che regola le condizioni per l'uso obbligatorio delle mascherine.

Secondo l'uomo, queste misure violano i suoi diritti fondamentali all'integrità fisica e morale e all'onore, nonché alla libertà di riunione, si legge in un documento a disposizione di Sputnik.

Dopo aver esaminato il ricorso, il tribunale l'ha rigettato ritenendo "legittimo" il decreto del ministero della Salute, in quanto l'attuale diffusione del coronavirus rende "necessario e proporzionato" indossare mascherine per tutelare la salute pubblica. Inoltre, il tribunale ha fatto riferimento all'esperienza di altri paesi che hanno introdotto la medesima misura sanitaria.

Ad avviso del Tribunale Supremo del Paese, l'ipotetico rischio di contagio derivante dall'indossare una mascherina è inferiore rispetto al non indossarlo.

Tra l'altro, il tribunale ha osservato che il decreto del ministero della Salute prevede eccezioni alla necessità di utilizzare la mascherina (ad esempio, per i bambini da tre a sei anni, è consigliato indossare la mascherina ma non è obbligatorio).

Il decreto del ministero della Salute di maggio precede l'obbligo di indossare mascherine nei luoghi pubblici chiusi, così come per le strade, se non è possibile mantenere una distanza sociale di due metri. Successivamente, il limite di due metri è stato revocato dalle autorità delle comunità autonome e al momento è necessario indossare una mascherina all'aperto, anche se c'è la possibilità di mantenere la distanza sociale.

Il COVID-19 in Spagna

Stando agli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute di Madrid, sono 1.556.730 i casi conclamati di contagio da coronavirus, a fronte di un bilancio delle vittime di 42.619 persone. Le aree con il maggior numero di contagi sono Madrid, seguita da Catalogna e Andalusia.