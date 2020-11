Germania, polizia abbatte uomo armato che apre il fuoco all'impazzata e ferisce un agente

Un uomo armato ancora non meglio identificato ha aperto il fuoco e ferito un agente di polizia nella città tedesca occidentale di Meckenheim vicino a Bonn, ha riferito la polizia locale.

Secondo un comunicato della polizia, pubblicato sul sito del portale Presse, domenica la polizia è stata chiamata all’intervento per fermare un soggetto armato che sparava all’impazzata per strada.

Successivamente, il tiratore ha sparato contro gli agenti in avvicinamento, ferendo uno di loro, che è stato ricoverato in ospedale. Alla fine del conflitto a fuoco scaturito, il criminale ha subito ferite mortali da parte delle forze dell'ordine. Al momento non ci sono informazioni su altre vittime.

La polizia criminale di Bonn ha aperto un'indagine sull'incidente. L'identità del criminale e le possibili motivazioni non sono state ancora stabilite.

Secondo un portavoce della polizia di Bonn, il tiratore di 44 anni era sotto l'influenza dell'alcol. Quando è arrivata la polizia, ha cercato di scappare dalla zona. Mentre gli ufficiali lo inseguivano, ha aperto il fuoco e ferito uno di loro. Inevitabile la reazione delle forze dell’ordine.