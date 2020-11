Yemen, Houthi attaccano impianto petrolifero Aramco in Arabia Saudita

Le milizie ribelli hanno affermato di aver lanciato un razzo contro un bersaglio strategico a Jeddah. Il portavoce ha avvertito i civili e le compagnie straniere presenti in Arabia Saudita "stare alla larga dalle installazioni strategiche" perché le "operazioni continuano".

Un impianto di distribuzione saudita della compagnia Aramco, situato nella città di Jeddah, è stato bersaglio di un attacco sferrato dal gruppo yemenita degli Houthi. Lo ha riferito il portavoce delle forze ribelli, Houhi Yahia Sarea, in un comunicato diffuso sui social in cui ha parlato di un missile Quds2 lanciato contro la stazione di distribuzione, che avrebbe colpito il bersaglio.

"Con l'aiuto e il sostegno di Dio, la forza missilistica è stata in grado di colpire la stazione di distribuzione Aramco a Jeddah con un missile alato, Quds 2, che è entrato in servizio di recente dopo esperimenti operativi di successo nel sottosuolo dell'Arabia Saudita, che non sono stati ancora annunciati. Grazie a Dio, il colpo è stato molto precisa e ambulanze e veicoli antincendio si sono precipitati sul luogo preso di mira", ha twittato Sarea.

Il portavoce ha chiarito che l'operazione "arriva come risposta al continuo stato di assedio e all'aggressione" saudita in Yemen e nel "contesto di operazioni su larga scala in Arabia Saudita annunciate giorni prima giorni prima dalle forze armate".

Ha anche esortato i cittadini sauditi e le società straniere che lavorano nel Paese a mantenersi cauti e a "stare alla larga dalle installazioni strategiche", avvertendo che le operazioni militari del gruppo continueranno.

بعون الله وتأييده تمكنت القوة الصاروخية من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس 2 والذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد،

وبفضل الله كانت الإصابة دقيقة جدا وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف. pic.twitter.com/3xooqUQfLv — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 23, 2020

​L'Arabia Saudita non rilasciato alcun commento sull'episodio e sul comunicato delle forze ribelli houthe.

La guerra in Yemen

La coalizione araba, guidata dall'Arabia Saudita, è entrata nel conflitto yemenita a fianco del governo di quest'ultimo nel 2015 dopo che i ribelli Houthi hanno ottenuto notevoli vittorie durante gli scontri iniziale.

Per tutto ottobre, gli Houthi hanno intensificato i loro attacchi contro il territorio dell'Arabia Saudita utilizzando droni carichi di esplosivo.