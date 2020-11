Conte: "Il G20 dovrà guidare il mondo nella sfida di costruire un futuro sostenibile"

Il vertice del G20 quest'anno si è tenuto in videoconferenza per l'emergenza Covid-19, sotto la presidenza dell'Arabia Saudita. L'Italia avrà la presidenza del prossimo Summit del 2021.

Alla seconda giornata del vertice del G20, il premier Conte ha parlato in video conferenza dell'impegno nella lotta ai cambiamenti climatici, annunciando che sarà il tema principale dell'edizione 2021 del Summit, che avverrà sotto la presidenza italiana.

"Le sfide che stiamo affrontando - ha detto Conte - oggi sono tra le più urgenti del nostro tempo. La minaccia rappresentata dal cambiamento climatico, il degrado del suolo e il declino della biodiversità globale ci hanno già portato a un bivio che determinerà se siamo in grado di salvaguardare il nostro pianeta e costruire un futuro sostenibile". "Sono convinto - ha aggiunto - che il G20 possa guidare il mondo nella giusta direzione. In qualità di Presidenza 2021, cercheremo di sottolineare il ruolo chiave di questo Forum nel consentire accordi ambiziosi e lungimiranti nel quadro delle tre Convenzioni di Rio su clima, biodiversità e desertificazione".

Il premier ha poi sollecitato ad una "rapida attuazione" dell'accordo di Parigi, ricordando come l'Italia sia fortemente impegnata a raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050. "Useremo questo obiettivo come motore e bussola per la nostra ripresa", ha specificato.

Un importante appuntamento sarà quello della COP26 che si terrà a Glasgow, in Scozia, nel novembre 2021, dopo che l'edizione 2020 è saltata a causa dell'epidemia di Covid-19.

"Ci impegniamo per il pieno successo della COP26, che sarà presieduta dal Regno Unito in collaborazione con l'Italia. In questo contesto, l'Italia ospiterà un evento innovativo, che consentirà ai giovani di tutto il mondo di scambiare opinioni, idee e persino critiche - si spera, in uno spirito costruttivo - con negoziatori e ministri presenti alla pre-COP. Abbiamo bisogno di una nuova visione per il mondo di domani, e non c'è dubbio che i giovani abbiano il diritto di dare un contributo decisivo a questo processo", ha affermato il premier.

Gli obiettivi del G20 di Riad

Il G20 di Riad ha come primo obiettivo assumere decisioni globali nella lotta agli effetti sanitari ed economici cagionati dalla pandemia.

L’Arabia Saudita è la presidente di turno quest’anno, ed è spettato al paese saudita organizzare l’evento inizialmente previsto in presenza, ma poi trasformato in incontro a distanza a causa del proliferare del virus. Al vertice del 21 e 22 novembre hanno preso parte Italia, Russia, Cina, Stati Uniti, Brasile, Sud Africa, e gli altri Paesi dell’Unione Europea per porre al centro dell’agenda mondiale la ripartenza dell’intera Umanità dopo la pandemia.