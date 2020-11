Maghreb, Al Qaeda nomina un nuovo leader

Abou Obeida Youssef al-Annabi è il nuovo capo di Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi). La sua nomina arriva dopo la morte del suo storico emiro, l'algerino Abdelmalek Droukdel, secondo quanto riporta il SITE Intelligence Group.

L'azienda statunitense, che monitora i siti jihadisti, ha annunciato che Aqmi ha esposto per la prima volta in un video il corpo del suo ex leader.

Abdelmalek Droukdel è stato ucciso durante un'operazione dell'esercito francese avvenuta nel nord del Malia lo scorso giugno.

Secondo il SITE Intelligence Group, Aqmi ha annunciato che l'algerino Abou Obeida Youssef al-Annabi è stato scelto per succedere ad Abdelmalek Droukdel.

Il gruppo terroristico ha anche confermato la morte dell'ostaggio svizzero Béatrice Stockly, rapito a Timbuktu nel gennaio 2016.