Guatemala, manifestanti all'assalto danno fuoco al palazzo del Congresso -Video e foto

La protesta anti-governativa è esplosa questo sabato dopo l'approvazione di una legge di bilancio per il 2021 con importati tagli alle risorse per l'istruzione, la salute e la lotta per i diritti umani.

La sede del Congresso guatemalteco è andata in fiamme dopo l'irruzione di centinaia di manifestanti in protesta contro i tagli della legge di bilancio del governo. Una parte importante della struttura è stata consumata dalle fiamme, secondo quanto hanno riferito i vigili del fuoco. Il budget da circa 12,7 miliardi di dollari approvato dal Congresso prevede una riduzione dei fondi dedicati alle cure dei malati Covid. In 7.000 hanno manifestato davanti al parlamento in protesta.

#Guatemala 🇬🇹 exact moment when The People took over the Congress full of the CORRUPT and burn to the ground! pic.twitter.com/gSzUVsXcEf — Terrence Daniels (Captain 🍀 Planet) (@Terrence_STR) November 21, 2020

A fronte di un ingente taglio alle risorse da destinare a ​l'istruzione, la lotta per i diritti umani, la lotta contro la malnutrizione, il governo ha rafforzato ministeri come Infrastrutture e Alloggi, che nel paese sono tradizionalmente considerati un bottino per politici corrotti.

© REUTERS / LUIS ECHEVERRIA Vigili del fuoco spengono l'incendio nel palazzo del Congresso in Guatemala, 21 novembre 2020

Nonostante la protesta sia stata convocata per le 2 del pomeriggio, ora locale, già al mattino centinaia di persone hanno raggiunto la piazza. I manifestanti rivendicano il veto al bilancio, trasparenza nella spesa pubblica e controllo dei deputati, molti dei quali coinvolti in inchieste per corruzione.

#Ahora | Desde aproximadamente las nueve de la mañana empezaron a llegar personas a la Plaza de la Constitución para llevar a cabo una manifestación en contra de la aprobación del #Presupuesto2021 y las recientes decisiones del presidente @DrGiammattei. Fotos: Érick Ávila. pic.twitter.com/pcZ8DnJ4qj — Prensa Libre (@prensa_libre) November 21, 2020

​La piazza ha preso di mira anche la Corte suprema di giustizia e il procuratore generale, Consuelo Porras , per la loro mancanza di azione nel procedimento penale su questioni come la corruzione.

© REUTERS / LUIS ECHEVERRIA Proteste contro il governo in Guatemala, 21novembre 2020

Le proteste guatemalchesi hanno avuto una forte eco internazionale e diverse persone si sono radunate davanti alle ambasciate del Guatemala in Messico, Germania e Argentina per esprimere la propria solidarietà ai manifestanti.

Desde la Embajada de Guatemala en Argentina nos sumamos a la plaza 🔥 #nonospela #bastaya @DrGiammattei pic.twitter.com/QE3yakuUPx — Lucía Mayorga M. (@lumayorgam) November 21, 2020

Bajo las consignas #21N #NoNosPela #YaBastaMientras la comunidad guatemalteca de Hamburgo en Alemania llegó a la embajada de Guatemala para sumarse a las manifestaciones que tienen previstas este día acá en el país tras la aprobación del #Presupuesto2021

Fotos: @GetYourShovel__ https://t.co/llBfIj7kWd pic.twitter.com/Bl5LSWupbf — Andrea Dominguez (@andread_gtv) November 21, 2020

​In Messico le autorità hanno chiamato una pattuglia della polizia per monitorare le persone che protestavano davanti alla sede diplomatica, secondo quanto si apprende sui social.

La embajada de guatemala nos mandó llamar a cinco patrullas de policía https://t.co/W5ZG9ybLBN — VeraLu (@Vera_Lola) November 21, 2020

​Il presidente del Guatemala respinge atti di vandalismo

Il capo di Stato Alejandro Giammattei ha condannato gli atti di vandalismo che hanno caratterizzato la protesta di piazza.

"Ribadisco che hai il diritto di manifestare secondo la legge. Ma non possiamo permetterti di vandalizzare con proprietà pubbliche o private. Chi sarà coinvolto in questi atti criminali sopporterà tutto il peso della legge", ha scritto Giammattei nel suo account del social network Twitter.

Reitero que se tiene el derecho de manifestar conforme la ley. Pero tampoco podemos permitir que se vandalice con la propiedad pública o privada. Al que se le compruebe su participación en estos hechos delictivos les caerá todo el peso de la ley. — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) November 21, 2020

​Il presidente ha aggiunto che valuterà opportune modifiche al testo approvato dal congresso, durante una riunione con settori e gruppi sociali.

Le proteste sono iniziate questo giovedì 19 novembre. La situazione ha subito un peggioramento dopo che il vicepresidente del Guatemala, Guillermo Castillo , ha proposto a Giammattei le dimissioni congiunte, visto il malcontento generato dall'approvazione di un bilancio senza precedenti, che aumenterà il debito del Paese.