G20, Conte: "Rafforzare la sanità in tutto il mondo"

L'esortazione del premier è stata formulata durante il suo intervento al G20, in cui ha parlato diffusamente dell'emergenza sanitaria in corso.

Intervenendo a distanza al G20 che avrebbe dovuto tenersi a Riad, Giuseppe Conte ha parlato dell'attuale situazione della pandemia, proponendo nuove soluzione su scala globale per affrontarla.

"Occorrono investimenti mirati, volti a rafforzare i sistemi sanitari in tutto il mondo, sostenendo la resilienza ambientale e sociale ed evitando ulteriori perturbazioni economiche. È un compito arduo, ma l'Italia è pronta a fare la sua parte", ha garantito.

La situazione però non è la stesa per tutti e sono necessari nuovi investimenti per ridurre il gap tra i Paesi.

"Devono ancora essere affrontati divari finanziari sostanziali, che richiederanno strumenti e percorsi di finanziamento innovativi e un coinvolgimento attivo del settore privato", la sua ricetta per il futuro.

Il Presidente del Consiglio si è rivolto a tuti i leader presenti per invitarli a prendere le dovute responsabilità e a unire gli sforzi.

"Sono convinto che i nostri sforzi congiunti ci porteranno presto a un punto di svolta nella nostra lotta contro il coronavirus. La nostra responsabilità, come leader, è fare di questo un punto di svolta per la capacità dell'umanità di rispondere, rapidamente ed efficacemente, alle crisi del futuro", ha detto.

Il premier ha fato riferimento agli sforzi dell'Italia per contrastare la pandemia, un'eredità di cui il Paese farà tesoro nell'affrontare la presidenza dell'organismo che le spetta il prossimo anno.

"L'Italia ha lavorato intensamente allo sviluppo di strumenti e meccanismi per superare la pandemia e migliorare la preparazione globale. Basandoci su questi sforzi e su quelli guidati dalla presidenza saudita, faremo di questi obiettivi priorità fondamentali della nostra prossima presidenza del G20. Siamo pronti ad assumerci questa responsabilità. In questo spirito abbiamo deciso di ospitare il prossimo anno il Global Health Summit in collaborazione con la Commissione Europea", ha dichiarato.

In riferimento alla situazione attuale Conte ha osservato che "la recrudescenza della pandemia in molte regioni richiede, ancora una volta, decisioni difficili da parte dei governi e importanti sacrifici da parte dei loro cittadini", ma "nonostante questa triste realtà, la buona notizia è la nostra capacità di promuovere - e realizzare - una mobilitazione globale. Lo stesso G20 ha adottato misure senza precedenti e avviato meccanismi che hanno permesso di raggiungere traguardi importanti".

Il premier ha commentato anche le notizie sugli sviluppi dei vaccini, che in ogni caso non costituiranno la soluzione di tutti i problemi, soprattutto di quelli futuri.

"Mentre continuiamo a combattere il virus e mentre accogliamo con favore le recenti notizie provenienti dalla ricerca sui vaccini, dobbiamo anche guardare avanti, al nostro futuro e al futuro delle giovani generazioni. Dobbiamo rafforzare la nostra collaborazione con le istituzioni multilaterali e renderle più efficaci, compresa un'OMS rafforzata", la sua proposta.