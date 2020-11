Germania: protesta anti-lockdown a Lipsia

Sputnik è in diretta da Lipsia mentre la gente si riunisce sabato per protestare contro le misure imposte dal governo tedesco per fermare la diffusione del COVID-19, mentre il numero di casi continua a salire nel paese.

La manifestazione si svolge dopo che mercoledì il Bundestag ha adottato una legislazione che fornisce al governo una base giuridica più forte per introdurre restrizioni per combattere la diffusione del coronavirus, compreso il mantenimento delle distanze sociali, l'uso di mascherine, la chiusura di negozi, ristoranti e altri luoghi.

All'inizio di questo mese, la Germania è entrata in un blocco parziale della durata di un mese nel tentativo di frenare un nuovo picco del virus. Mentre le scuole, i luoghi di lavoro e i negozi sono rimasti aperti, i bar, i ristoranti e i luoghi di intrattenimento sono stati chiusi.

A partire da sabato, la Germania ha confermato 22.964 nuovi casi di COVID-19 nelle ultime 24 ore, con un totale che ha raggiunto 902.528, secondo il Robert Koch Institute. Il bilancio delle vittime è salito a 13.884 (+254) persone nello stesso periodo di tempo. Finora più di 593.000 pazienti sono guariti dalla malattia.