L'Armenia riceve campioni del vaccino russo COVID-19 Sputnik V

"Oggi abbiamo consegnato i campioni del vaccino russo e vorremmo darli al ministro della Salute", ha detto Murashko citato dall'ufficio stampa.

Ad agosto la Russia è diventata il primo Paese a registrare un vaccino contro il COVID-19, che è stato chiamato Sputnik V. Gli studi clinici del vaccino Sputnik V, sviluppato dall'istituto di ricerca Gamaleya, hanno dimostrato una efficacia superiore al 90%. Il vaccino sta attualmente attraversando l'ultima fase di test in Russia, così come in Bielorussia, Emirati Arabi Uniti, India e Brasile. Giovedì, l'Ungheria è diventata il primo Paese europeo a ricevere i campioni del vaccino.