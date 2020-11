Toronto in semi-lockdown per 28 giorni: dobbiamo fermare il virus

Toronto e parte della sua provincia in semi-lockdown rigido da lunedì prossimo per arrestare il contagio nella capitale del Canada dove le ospedalizzazioni sono aumentate del 22%.

“Cari amici, devo essere chiaro, la situazione è estremamente seria”, l’ospedalizzazione “è aumentata del 22%” dice il primo ministro dell’Ontario, Canada, Doug Ford, in diretta televisiva ai cittadini di Toronto, annunciando loro che da lunedì 23 novembre dovranno osservare un periodo di lockdown di 28 giorni per abbassare la diffusione del contagio.

Con Toronto anche la regione di Peel che rappresenta una parte della provincia della capitale del Canada.

Non sarà un lockdown totale, tuttavia i cittadini non potranno ricevere in casa persone esterne al proprio nucleo familiare, gli eventi come matrimoni e funerali potranno al massimo prevedere la partecipazione di 10 persone. Chiusi i negozi che potranno lavorare solo attraverso le consegne a domicilio, alimentari e farmacie aperte con capienza limitata al 50%.

Anche le scuole resteranno aperte, ma solo per l’infanzia e le primarie, gli studenti e le studentesse delle superiori studieranno da casa.

Previsto un ristoro per le attività commerciali che subiranno i maggiori danni dalle chiusure. Il primo ministro dell’Ontario Ford ha annunciato un piano di aiuti da 600 milioni di dollari USA.

La situazione a Toronto e nell’Ontario

Secondo i dati diffusi dalla Città di Toronto, al 19 novembre (ultimi dati disponibili) i casi Covid-19 risultano essere 36.821, di questi 30.838 sono stati ricoverati. Nell’ultima rilevazione i positivi accertati risultavano essere 414, con un crescendo di ricoveri di +488 in un solo giorno e un totale di 7 decessi.

La regione canadese dell’Ontario ha totalizzato 104 mila casi da inizio pandemia, con 1.440 casi nelle ultime 24 ore e 3.501 decessi (+10 decessi in 24 ore).

In totale in Canada i positivi al Coronavirus sono 321 mila da inizio pandemia, con +4.962 nuovi casi in 24 ore e 11.334 decessi sul totale (+69 nelle ultime 24 ore).