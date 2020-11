Il contagio galoppa in tutto il mondo: USA, Europa, Giappone, India

Il pianeta è nella morsa del Coronavirus e mentre in alcuni continenti rallenta la sua corsa, in altre regioni e continenti galoppa mostrando tutta la sua forza devastante.

Nuovi record negativi di contagio si segnalano in varie parti del mondo come negli USA, ma anche il Giappone registra casi in aumento, mentre l’Europa da un paio di settimana registra una decelerazione.

In Giappone la megalopoli Tokyo ha registrato un record di casi giornaliero a 539 nuovi positivi alla Covid-19. Il record precedente era di 534 nuovi casi fatto registrare giovedì. In totale nella città di Tokyo i casi da inizio pandemia sono 37.137, ben poca cosa rispetto ai dati fuori controllo di città di altre nazioni. Il Giappone in totale ha registrato 128.901 casi e 1.930 morti su una popolazione altamente invecchiata.

La situazione in India

L’India ha abbondantemente superato il Brasile e figura dietro gli USA dove la pandemia appare fuori controllo.

In India i casi registrati sono 9.050.597 riporta il sistema di monitoraggio della Johns Hopkins University. Mentre i decessi da inizio pandemia sono 132.726. Qui i nuovi casi giornalieri sono 46.232 su una popolazione che conta 1,35 miliardi di persone. Calcutta (Nuova Delhi) è la città più colpita con 6.700 casi al giorno e terapie intensive sature. Qui i centri di cremazione sono al massimo della capacità ricettiva.

La situazione in Messico

Allarmante la situazione anche in Messico, dove su 1.025.969 casi di positivi accertati, i decessi sono stati 100.823, ovvero il 10% dei positivi colpiti è deceduto.

La situazione in Messico non è nel pieno controllo delle autorità sanitarie e si ipotizza che i casi di positivi e i morti siano molti di più.