Rivista francese impressionata dalle capacità della Russia nell'Artico

La rivista cita una fonte del governo francese che ha caratterizzato la regione come un "monopolio" della Russia.

Al momento, Mosca può schierare forze ovunque nell'Artico entro 48-72 ore, scrive l'autore dell'articolo riferendosi ad esperti.

"La Russia è riuscita recentemente a far atterrare un'intera brigata a 30 °C sotto zero", Le Point cita un ufficiale dell'esercito francese, osservando che per gli altri eserciti del mondo sarebbe "un'impresa irraggiungibile".

Inoltre la Russia può realizzare consegne e spedizioni in tutta la regione grazie a 77 navi rompighiaccio appartenenti allo Stato e società private.

"Entro il 2030 ci saranno più di un centinaio di rompighiaccio nel Paese, compreso il nuovo modello di nave "Arktika", che saranno in grado di perforare lastre di ghiaccio fino a 3 metri di spessore", si aggiunge nell'articolo.

Parallelamente la Russia sta finanziando un progetto per una piattaforma scientifica galleggiante nell'Artico che potrebbe configurarsi come il preludio di un "hub" militare in mare a basso costo, ritengono gli autori dell'articolo.

Il 26 ottobre scorso il presidente Vladimir Putin ha firmato un decreto che approva la strategia nazionale di sviluppo della zona artica e di sicurezza nazionale fino al 2035. Secondo il documento, il governo russo deve approvare un piano per attuare i fondamenti della politica e della strategia statale entro 3 mesi. Inoltre il governo è incaricato di monitorare l'attuazione della strategia e riferire annualmente al capo di Stato.

Il documento afferma che i progetti di investimento nell'Artico dovrebbero stimolare la produzione di prodotti russi ad alta tecnologia e ad alto valore scientifico.