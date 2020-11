Da non crederci: come preparare un dolce al cioccolato con il pane nero

Proponiamo alla vostra attenzione una ricetta per preparare un insolito dessert al cioccolato con il pane nero. Avete mai sentito una cosa del genere? Il risultato vi sorprenderà sicuramente.

Sul web si pubblicano spesso ricette insolite di dessert con vari ingredienti. Ora in questo periodo di quarantena forzata per contenere la diffusione del coronavirus, ricette semplice con gli ingredienti che si trovano sempre a casa sono diventate particolarmente popolari. Questa semplice ricetta per un dolce al cioccolato contiene un ingrediente insolito, il pane nero, ma semplifica il processo di preparazione di questo piatto.

Cosa serve

- pane nero: 400 grammi;

- uova: 4;

- cioccolata calda: 250 grammi;

- latte: 600 ml;

- zucchero: 100 grammi;

- sale: 1 pizzico.

Preparazione

Tagliate il pane nero in pezzi uguali.

Quindi rompete il cioccolato e aggiungetelo nella padella con il latte, oltre ad aggiungere zucchero e sale. Prepariamo tutto con una cottura a vapore, fino a quando il cioccolato si è completamente sciolto.

Quindi aggiungere le uova e mescolare il tutto.

Pulire la teglia con il burro, quindi immergere ogni pezzo di pane nella massa di cioccolato, quindi posizionarlo in uno stampo.

Tenerlo bagnato bene per circa un'ora.

Infornate quindi il dolce per 30 minuti in forno preriscaldato a 180 °C.

Il vostro dolce è pronto, potete decorarlo secondo i vostri gusti.

Dolce di tre ingredienti

La blogger britannica Eloise Head ha condiviso la ricetta di un dolce con tre ingredienti che ha guadagnato milioni di like sul social network TikTok ed è diventata molto popolare su Instagram. Vi presentiamo una delle ricette Eloise più semplici e popolari a base dei famosi biscotti Oreo.

La buona notizia è che non c'è nemmeno bisogno di un forno per prepararlo.

Per la torta di palline della blogger Eloise Head c'è bisogno di:

- panna acida: 60 g;

- biscotti al cioccolato Oreo: 9-10 pezzi;

- cioccolato bianco: 120 g.

I biscotti con gocce di cioccolato devono essere macinati con un frullatore o un mattarello, quindi aggiungere la panna acida. La massa deve essere impastata fino a che diventa omogenea, stendere le palline e metterle in frigorifero per mezz'ora.

Quindi sciogliere il cioccolato bianco e versarlo sulle torte. Quindi mettete in frigo per far indurire il cioccolato. Il dolce è pronto!