Macron: Russia e Turchia alimentano il sentimento antifrancese in Africa

"Per decenni, abbiamo intrattenuto relazioni altamente istituzionalizzate con l'Africa, comprese quelle con i capi di Stato in carica e con compagnie rispettabili. Tuttavia il risentimento ha giocato un certo ruolo. Ma c'è anche una strategia, che a volte viene attuata dai leader africani, ma soprattutto dagli Stati stranieri, come Russia e Turchia, che giocano sul risentimento post-coloniale", ha detto il presidente in un'intervista alla rivista panafricana 'Jeune Afrique'.

Macron ha affermato che un certo numero di mass media in lingua francese che criticano la Francia sono stati corrotti dalla Russia o dalla Turchia. Secondo il presidente, il suo Paese e quelli africani dovrebbero mantenere rapporti amichevoli nonostante il passato coloniale.

"Il nostro paese era presente nel continente attraverso il commercio, con i conflitti dall'inizio del XIX secolo e poi ci sono state le guerre coloniali. Questa storia esiste. Noi siamo i suoi successori. Eravamo i suoi partecipanti? No... Non dovremmo rimanere prigionieri del nostro passato. Sarebbe orribile", ha detto Macron.

La Francia iniziò la colonizzazione dell'Africa nel XVI secolo e ottenne il controllo di quasi metà del continente entro il 1920. L'ultima colonia francese in Africa, il Somaliland, divenne uno stato sovrano nel 1977 ed è attualmente conosciuta come Gibuti.

I paesi africani sono ancora fortemente influenzati dalla Francia. Oltre 1.100 aziende francesi operano in Africa e forniscono circa 470 mila posti di lavoro alla popolazione del continente. Circa 5 mila militari francesi sono schierati nelle ex colonie Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger nell'ambito dell'operazione Barkhane, lanciata da Parigi nel 2014 per contrastare i gruppi islamici nella regione africana del Sahel; operazione che però non ha portato a un miglioramento della situazione relativa alla sicurezza.