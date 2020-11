Test Fase 3 vaccino russo Sputnik V mostra elevata efficacia – funzionario sanitario

La fase 3 della sperimentazione clinica del vaccino russo Sputnik V ha dimostrato che è altamente efficace, ha detto venerdì il capo del Dipartimento del Ministero della salute per il settore pediatrico, Elena Baibarina.

"La fase 3, che è attualmente in corso, dimostra che l'efficacia è molto, molto alta", ha detto Baibarina.

Ad agosto, la Russia è diventato il primo paese a registrare un vaccino Covid-19, ed è stato chiamato Sputnik V. Gli studi clinici sul vaccino Sputnik V, sviluppato dall'Istituto di ricerca Gamaleya, hanno dimostrato che il suo tasso di efficacia è superiore al 90%. Il vaccino sta attualmente attraversando l'ultima fase di test in Russia, così come in Bielorussia, Emirati Arabi Uniti, India e Brasile.

Il vaccino è un trattamento a due componenti basato sull'adenovirus umano, che, secondo gli scienziati, fa sì che le persone sviluppino l'immunità al virus per almeno 2 anni.