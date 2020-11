Definite le quantità giornaliere ottimali di vino per uomini e donne

La quantità ottimale di vino che possono consumare le donne è di 150 millilitri, mentre per gli uomini è di 250 millilitri, afferma l'enologa Vlada Gubernskaya.

"È meglio farsi un bicchiere al giorno che pensare 'non bevo, non bevo' e poi rinunciarvi. Per le donne, la dose ottimale è di 125-150 millilitri al giorno, per gli uomini 250 millilitri", ha detto Gubernskaya durante un forum.

L'esperta ha notato che la dose ottimale può scostarsi in base ad altri fattori, come l'altezza, la corporatura ed il peso.

In precedenza uno studio aveva messo in evidenza come il consumo moderato di vino può migliorare il sistema gastrointestinale e contrastare l'insorgere dell'obesità.