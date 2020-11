Messico: senato approva la legge sulla legalizzazione della cannabis

Il Senato messicano ha approvato la Legge generale sul regolamento sulla cannabis per l'uso industriale, commerciale e ricreativo da parte di persone di età superiore ai 18 anni, ha affermato il parlamento messicano.

Il Senato del Messico ha approvato una legge generale sul regolamento sull'uso della cannabis sia per scopi commerciali che ricreativi.

"Con 82 voti a favore, 18 contrari e 7 astensioni il disegno di legge che regola l'uso della cannabis è stato approvato in generale e con articoli aggiuntivi", ha detto giovedì il Senato messicano su Twitter.

Secondo la legge, le persone senza problemi psichiatrici e di età superiore ai 18 anni potranno trasportare 28 grammi di cannabis legalmente acquistata per uso ricreativo, per coltivarla a casa e aderire ad associazioni per la sua coltivazione.

Il disegno di legge stabilisce il nuovo Istituto messicano di regolazione e controllo della cannabis come autorità responsabile della regolamentazione, del controllo e della valutazione del sistema di regolamentazione della cannabis attraverso le autorizzazioni per la vendita di prodotti relativi a questa sostanza.

La legge federale sulla regolamentazione della cannabis è stata adottata con un voto che regola la coltivazione, la produzione, la distribuzione, la vendita e l'uso ricreativo dell'erba nel paese a partire dal 15 dicembre.

Secondo il ministero della Difesa messicano, dall'inizio del 2020, le forze armate hanno sequestrato oltre 224 tonnellate di cannabis. Il Messico è uno dei più grandi mercati per la produzione e la vendita illegali di cannabis.

