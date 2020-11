Staff elettorale di Trump intensifica gli sforzi per bloccare certificazione del voto in swing state

Lo staff elettorale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha intensificato gli sforzi legali per impedire a sei stati chiave (swing state) di certificare i risultati delle elezioni mentre le scadenze critiche incombono.

Secondo le proiezioni di tutti principali media statunitensi Joe Biden sarà vincitore delle elezioni del 3 novembre. Nel complesso, Biden ha preso 79,6 milioni di voti (51%) contro i 73,6 milioni di Trump (47%), a partire da giovedì sera. Tuttavia, gli americani non eleggono il loro presidente sulla base del voto popolare nazionale, ma tramite un formato chiamato Collegio Elettorale (Electoral College) che distribuisce 538 voti elettorali in ogni stato. Si prevede che Biden ottenga 306 voti elettorali, ben al di sopra della soglia minima di 270.

Ogni stato, che ha le proprie scadenze interne, deve certificare i risultati entro il termine federale dell'8 dicembre prima che gli elettori scelti si incontrino il 14 dicembre per votare formalmente.

Lo staff Trump, oltre alle sfide specifiche dello stato, ha chiesto al Dipartimento di Giustizia di indagare su Dominion Voting Systems, che ha affermato di aver cancellato e invertito i voti a favore di Biden.

"Quando abbiamo iniziato a indagare ... è emerso molto rapidamente è che non c'è un singolo broglio elettorale in uno stato", ha detto l'avvocato di Trump Rudy Giuliani durante una conferenza stampa giovedì. "Questo schema si ripete in un certo numero di stati, quasi esattamente lo stesso schema, che a qualsiasi investigatore esperto o procuratore suggerirebbe che ci fosse un piano da un luogo centralizzato per eseguire questi vari atti di brogli elettorali specificamente concentrati sulle grandi città".

PENNSYLVANIA (20 voti elettorali)

Tutte le 67 contee devono certificare i risultati ufficiali entro il 23 novembre, secondo la legge statale, in Pennsylvania Biden ha preso 82.100 voti (1,2%). Giovedì, il giudice statunitense Kevin Brobson ha invalidato 2.349 schede elettorali per posta espresse nella contea di Allegheny perché non avevano data, ha rivelato un documento del tribunale.

All'inizio di questa settimana, un giudice ha messo in dubbio la richiesta della campagna d'invalidare le schede elettorali corrette durante un'udienza in cui Giuliani ha affermato che i Democratici avevano lanciato una cospirazione a livello nazionale per rubare le elezioni. L'avvocato di Trump ha riconosciuto che la causa non riguardava la frode degli elettori ma la violazione delle libertà civili. Il giudice deve ancora pronunciarsi sul caso.

Lunedì, la corte suprema dello stato ha respinto una causa secondo cui i rappresentanti repubblicani sono stati tenuti troppo lontani per osservare il conteggio delle schede a Philadelphia.

MICHIGAN (16 voti elettorali)

Il segretario di Stato del Michigan Jocelyn Benson ha detto che tutte le 83 contee hanno votato per certificare i risultati delle elezioni del 3 novembre. Successivamente, il Board of State Canvassers si riunirà il 23 novembre per rilasciare la certificazione finale. Biden ha vinto lo stato con circa 155.000 voti (2,8%).

Ciò è avvenuto dopo che martedì il comitato di selezione della contea di Wayne, la più popolosa del Michigan, non è stato inizialmente in grado di certificare i risultati perché 2 membri repubblicani del gruppo di 4 persone hanno citato irregolarità. Tuttavia, ore dopo i membri del consiglio hanno raggiunto un compromesso per superare la situazione di stallo 2-2. Poi, mercoledì, i due repubblicani hanno cercato di revocare la loro approvazione, sostenendo di aver preso le decisioni sotto costrizione dopo minacce di morte. Hanno anche affermato che lo stato non avrebbe condotto un adeguato audit post-elettorale, cosa che Benson ha confutato.

Biden ha ottenuto il 68% dei voti complessivamente nella contea di Wayne, che comprende la città di Detroit, dove sono state espresse più di 850.000 schede. I repubblicani hanno preso di mira le schede elettorali espresse a Detroit, dove Biden aveva raccolto l'80% dei voti.

Giovedì, il team legale di Trump ha affermato che la campagna ha rinunciato a una causa giudiziaria in Michigan perché l'obiettivo è stato raggiunto.

"Questa mattina ritiriamo la nostra causa in Michigan come diretta conseguenza del conseguimento del sollievo che cercavamo: impedire che le elezioni nella contea di Wayne vengano certificate prematuramente prima che i residenti possano essere certi che ogni voto legale è stato conteggiato e ogni voto illegale no. contati", ha detto Giuliani.

Nonostante gli avvocati abbiano abbandonato la causa, sembra che Trump non si sia arreso. Il presidente avrebbe invitato i legislatori del Michigan alla Casa Bianca per un incontro venerdì. Alcuni repubblicani hanno sollevato la questione dell'intervento del legislatore statale per ribaltare i risultati a favore di Trump. Tuttavia, secondo i media locali, martedì l'idea è stata respinta dal leader della maggioranza del Senato del Michigan Mike Shirkey.

GEORGIA (16 voti elettorali)

Il segretario di stato della Georgia giovedì ha annunciato che un riconteggio di voti ha ribadito che Biden era in vantaggio su Trump. Il conteggio finale ha mostrato che Biden ha vinto con 12.780 voti (circa lo 0,2% del totale). Lo Stato per legge dovrebbe certificare i risultati entro venerdì (20 novembre) alle 17:00. EST (22:00 GMT).

All'inizio della giornata, Giuliani ha affermato che nella città di Atlanta i repubblicani non erano autorizzati a ispezionare il processo di votazione per corrispondenza.

Ha aggiunto che lo staff elettorale ha trovato prove di "numerosi doppi elettori", "elettori fuori dallo stato" e "prove specifiche d'intimidazioni e cambi di voto". Ha detto che la campagna presenterà una nuova causa legale.

WISCONSIN (10 voti elettorali)

Biden ha preso 20.608 voti in Wisconsin (0,6%), che vedrà la scadenza per la certificazione il 1 ° dicembre.

Mercoledì, lo staff della campagna elettorale di Trump ha pagato 3 milioni di dollari per un riconteggio in due contee: Milwaukee e Dane, dove Biden ha preso rispettivamente il 70% e il 75% dei voti. Biden ha vinto le due contee con più di 360.000 voti messi insieme. Il team del presidente sostiene che le schede elettorali in absentia siano state emesse o alterate illegalmente e l'elusione delle leggi sull'identità dello stato. Inoltre, hanno citato un picco sospetto di elettori "confinati indefinitamente".

ARIZONA (11 voti elettorali)

La legge statale richiede a tutte le contee di certificare i voti entro il 23 novembre con la certificazione finale dallo stato fissata per il 30 novembre. I legislatori repubblicani hanno cercato di ritardare la certificazione in uno stato che Biden dovrebbe vincere con uno scarto di 10.000 voti (0,3%).

Giovedì, un giudice federale dell'Arizona ha respinto una causa del Partito Repubblicano che cercava di espandere la verifica elettorale dello stato. Ciò avviene dopo che un giudice il 13 novembre ha respinto una richiesta di riconteggio dei voti di Phoenix che i repubblicani sostenevano fossero stati respinti in modo improprio. Gli avvocati della campagna hanno ammesso che il numero limitato di schede non cambierebbe il risultato.

NEVADA (6 voti elettorali)

In Nevada, dove Biden è in testa di oltre il 2% (circa 34.000 voti), la legge statale richiede che la certificazione venga rilasciata entro il 24 novembre. Gli avvocati della campagna di Trump hanno chiesto a un tribunale di annullare l'elezione del Nevada perché, affermano, l'uso della scansione ottica per le firme del processo avrebbe violato la legge statale e che i voti sono stati espressi da persone morte. I conservatori hannno intentato una causa simile, di cui un giudice dovrebbe sentire le discussioni venerdì.