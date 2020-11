"Cambiamenti inevitabili" nel trasporto aereo del mondo post-Covid secondo Bill Gates

Il coronavirus cambierà radicalmente il modo in cui le persone viaggeranno e faranno affari in futuro. I cambiamenti saranno inevitabili anche se i Paesi riusciranno a contenere completamente la diffusione della pandemia, ha previsto il co-fondatore di Microsoft Bill Gates.

Secondo Gates, le condizioni per i viaggi d'affari saranno ora fissate ad una soglia "molto alta" dal momento che lavorare da casa è molto più fattibile.

"La mia previsione contempla che più del 50% dei viaggi di lavoro e più del 30% delle ore in ufficio scompariranno", ha avvertito il co-fondatore di Microsoft durante una conferenza organizzata dal New York Times e trasmessa online.

Il miliardario americano, la cui Fondazione Bill & Melinda Gates è impegnata per fornire un vaccino contro il coronavirus alle persone che ne hanno più bisogno, ha notato di aver avuto anche per sè un "programma più semplice" per la pandemia e ora non viaggia per il mondo per motivi di lavoro.

In effetti il filantropo americano ha riferito di aver condotto 5 forum virtuali nel 2020 con dirigenti dell'industria farmaceutica nonostante questo tipo di incontri si svolga solitamente di persona a New York.

"Andremo in ufficio in qualche modo, faremo alcuni viaggi di lavoro, ma decisamente meno", ha aggiunto nel tentativo di prevedere la dinamica del lavoro nel futuro.

La pandemia ha devastato la domanda globale di viaggi. Gli imprenditori prima della diffusione del coronavirus generavano la metà di tutte le entrate delle compagnie aeree statunitensi, ma solo il 30% dei viaggi era per affari, come calcolato da Airlines for America, un gruppo industriale che rappresenta la maggioranza delle compagnie aeree statunitensi.

Inoltre durante questa conferenza Bill Gates ha sottolineato che non si aspettava che la regola di indossare le mascherine nei luoghi pubblici incontrasse una tale resistenza e ha paragonato quelli che si rifiutano di indossarle ai "nudisti".