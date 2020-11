I record mondiali da Guinness più curiosi del 2020 - Foto e video

Dal 2004, ogni anno si celebra il Guinness World Records Day, per commemorare il franchise che è stato incaricato di registrare i record più diversi e folli in tutto il mondo. Nell'anno della pandemia COVID-19, sono stati infranti record senza precedenti.

I record più pazzi del 2020

Una persona ha infranto 5 record

Il noto comico giapponese Cherry Yoshitake, soprannominato Mr. Cherry, ha battuto cinque record questo 18 novembre per celebrare il Guinness World Records Day.

Il signor Cherry è riuscito a diventare la persona che ha schiacciato il maggior numero di noci sedendosi in un minuto; che ha messo più camicie bagnate in un minuto; che ha impiegato meno tempo per indossare 10 maschere anti-COVID-19; che ha preso più marshmallow con le bacchette in un minuto e che ha abbattuto cinque pezzi di Jenga più rapidamente con una trombetta da compleanno.

Se non ci credi: guarda il video.

🇯🇵🎉Mr. Cherry de Japón estableció 5 récords en conmemoración al día de Guinness World Records #GWRday 🇯🇵👏

pic.twitter.com/gTIAUJJ6sr — GuinnessWorldRecords (@gwr_es) November 18, 2020

Risolvere un cubo di Rubik correndo

Il russo Andrey Maslov oggi è diventato la persona che ha corso i 100 metri più veloci risolvendo un cubo di Rubik: 20,91 secondi.

Incredibile, vero?

📣 NUEVO RÉCORD: Los 100 metros más rápidos en resolver un cubo de rubik es de 20,91 segundos y fue alcanzado por Andrey Maslov (Rusia), en Ivanovo, Rusia durante el #GWRday pic.twitter.com/RQdrscN0WS — GuinnessWorldRecords (@gwr_es) November 18, 2020

​Quante palle da biliardo riesci a tenere con una mano?

Non si può negare che le categorie siano estremamente diverse. L'italiano Rocco Mercurio è la persona che riesce a portare più palle da biliardo con una mano: 16.

E tu, quantie palle da biliardo pensi di poter tenere con una mano?

#EsOficial 🎱Tenemos un nuevo récord por la mayor cantidad de bolas de billar en una mano con 16 y fue logrado por Rocco Mercurio (Italia), en Villa San Giovanni, Reggio Calabria, Italia. 🎱 #GWRDay

pic.twitter.com/QItD77W7qn — GuinnessWorldRecords (@gwr_es) November 18, 2020

Le carte da gioco più piccole del mondo

A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, Ramkumar Sarangapani, originario dell'India, ha creato il mazzo di carte più piccolo del mondo.

▶️Nuevo Record: La baraja de cartas más pequeña es de 7 mm x 5 mm x 4,86 mm y fue lograda por Ramkumar Sarangapani (India), en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. 🙌 pic.twitter.com/kqSmMeOuj3 — GuinnessWorldRecords (@gwr_es) November 18, 2020

Se vuoi richiedere un record, clicca su questo link.