La mattina o la sera con il dessert? Nutrizionista spiega quando è pericolo bere il caffè

Gli amanti del caffè sono disposti a berlo in qualsiasi momento della giornata e in grandi quantità. Ci sono molte teorie e credenze diffuse sui benefici, ciononostante c'è ancora molto da sapere sui pericoli che si celano dietro questa bevanda tonificante. Sputnik ha deciso di scoprire quando il caffè diventa davvero dannoso per la nostra salute.