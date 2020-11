Israele pubblica le foto dei presunti obiettivi iraniani e siriani colpiti dai suoi missili

Il 18 novembre, l'Agenzia statale di stampa araba siriana (SANA) ha riferito che si potevano sentire delle esplosioni nel cielo sopra Damasco, mentre le difese aeree siriane hanno risposto a quella che ha descritto come "aggressione israeliana".

Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno pubblicato su Twitter le foto di quelli che hanno descritto come gli obiettivi colpiti ieri in Siria dai missili.

La mossa arriva ore dopo che l'IDF ha confermato di aver effettuato attacchi contro presunti obiettivi della Forza Quds iraniana e delle forze armate siriane in Siria.

כך נראים תצלומי אוויר של המטרות שנפגעו בתקיפה בסוריה: pic.twitter.com/TZD6HaaCbx — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 19, 2020

​Mercoledì, la Syrian Arab News Agency (SANA) ha riferito che le forze israeliane avevano lanciato razzi dalla direzione delle alture del Golan. Le forze di difesa aerea siriane hanno abbattuto diversi razzi.

A seguito dell'attacco, tre militari sono stati uccisi e uno è rimasto ferito.

Secondo SANA, sarebbero stati lanciati razzi dalla regione meridionale delle "alture del Golan siriano occupate".

Questa non è la prima volta che l'IDF conduce attacchi aerei, prendendo di mira quelli che descrive come obiettivi militari sostenuti dall'Iran in Siria e attaccando le strutture dell'esercito siriano. All'inizio dell'autunno, le forze armate israeliane hanno confermato di aver colpito obiettivi militari siriani il 21 settembre.

Ad agosto, le difese aeree siriane hanno intercettato diversi razzi israeliani, secondo SANA. L'attacco riportato ha ucciso due soldati siriani e ne ha feriti altri sette, ha osservato SANA.