Dolly Parton ha donato un milione di dollari per la ricerca sul vaccino 'Moderna'

La star della musica country americana Dolly Parton ha detto di sentirsi "molto onorata e orgogliosa" per aver contribuito alla ricerca sui vaccini anti COVID-19. Lo scorso aprile aveva annunciato la donazione di un milione di dollari al Vanderbilt University Medical Center di Nashville per la sperimentazione del vaccino Moderna.

Parlando martedì al ‘The One Show’ della BBC la Parton si è detta entusiasta per i progressi fatti dalla ricerca sui vaccini.

"Mi sento così orgogliosa per aver contribuito con questo piccolo seme di denaro che, si spera, crescerà in qualcosa di grande e aiuterà a guarire questo mondo", ha detto ai presentatori del programma Alex Jones e Jermaine Jenas, “sono orgogliosa di sapere che ho avuto qualcosa a che fare con qualcosa che ci aiuterà a superare questa pandemia folle", ha aggiunto.

Un portavoce della Vanderbilt University Medical Center, John Howser, ha confermato alla stessa BBC che il generoso dono della cantante sta aiutando "diverse promettenti iniziative di ricerca" e che una parte del denaro è stata destinata al finanziamento di una fase di sperimentazione del vaccino Moderna mentre un’altra sta sostenendo uno studio sul plasma dei pazienti convalescenti e una ricerca sulle terapie anticorpali.

"I fondi del dono di Dolly stanno anche sostenendo una ricerca molto promettente sugli anticorpi monoclonali che agiscono come un vaccino temporaneo contro il Covid. Due di questi anticorpi sono ora testati da un'azienda farmaceutica di livello mondiale", ha detto Howser.

Il Dolly Parton Covid-19 Research Fund è stato elencato tra i finanziatori in un rapporto preliminare sul vaccino Moderna pubblicato sul New England Journal of Medicine.

Dolly Rebecca Parton (Sevierville, 19 gennaio 1946), era già nota per le sua attività filantropiche, in particolare per la fondazione Dollywood, da lei creata e diretta, che si occupa principalmente dell'alfabetizzazione dei bambini e per le sue raccolte fondi per la fauna selvatica e gli enti di beneficenza che lottano contro l’AIDS.