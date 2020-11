Obama paragona Bolsonaro a Trump per aver minimizzato il cambiamento climatico

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha paragonato il presidente brasiliano Jair Bolsonaro all'attuale inquilino della Casa Bianca Donald Trump per aver minimizzato l'importanza della scienza e del cambiamento climatico, ha affermato in un'intervista alla rete Globo.

Nell'intervista, concessa in seguito alla promozione del suo libro di memorie, Obama ha cercato di evitare di dare un'opinione su Bolsonaro sostenendo di non conoscerlo personalmente, ma ha aggiunto: "Posso dire che, in base a quello che ho visto, le sue politiche, le stesso di Donald Trump, sembrano aver minimizzato la scienza e il cambiamento climatico".

Obama ha indicato che il Brasile è un "attore centrale" quando si tratta di frenare gli aumenti di temperatura, e ha ricordato di aver lavorato con gli ex presidenti Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) e Dilma Rousseff (2011-2015) a questo proposito.

"In passato, il Brasile era leader in questo ambito", ha osservato.

L'ex presidente democratico sperava che il rapporto tra Brasile e Stati Uniti venga "ridefinito" grazie al recente trionfo di Joe Biden, presidente eletto secondo le proiezioni dei media.

"La mia speranza è che con l'amministrazione Biden ci sia l'opportunità di ridefinire il rapporto; so che Joe sottolineerà che il cambiamento climatico esiste e che sia gli Stati Uniti che il Brasile giocheranno un ruolo di leadership", ha detto.

Bolsonaro non si è ancora congratulato con Biden per la sua vittoria e lo ha accusato d'interferire nella sovranità brasiliana difendendo la necessità di preservare l'Amazzonia e suggerendo che il Brasile potrebbe affrontare sanzioni economiche se non avesse fermato la deforestazione della giungla.