All'inizio di questo mese, la Danimarca ha scelto di abbattere tutti i visoni negli allevamenti di animali da pelliccia per prevenire la diffusione di un ceppo mutato del coronavirus che aveva infettato gli animali, rappresentando un pericolo per la salute umana.

Il ministro danese per l'Alimentazione e l'Agricoltura Mogens Jensen si dimetterà dopo che il governo ha riconosciuto di non avere la base giuridica per ordinare l'abbattimento di tutti i visoni d'allevamento in tutto il paese, secondo le emittenti danesi DR e TV 2.

In precedenza, l'Organizzazione mondiale della sanità aveva annunciato che il nuovo coronavirus era stato rilevato negli allevamenti di visoni in sei paesi - Danimarca, Olanda, Spagna, Svezia, Italia e Stati Uniti - dopo lo scoppio della pandemia all'inizio di quest'anno.

L'Organizzazione mondiale della sanità ha anche confermato la suscettibilità del visone al coronavirus, che quindi li rende pericolosi per l'uomo. Infatti secondo i ricercatori questa forma mutata del virus è meno reattiva agli anticorpi e mette in pericolo l'efficacia dei vaccini in arrivo.

Il 5 novembre, le autorità danesi hanno dato il via libera all'abbattimento di tutti i visoni negli allevamenti da pelliccia per prevenire la diffusione del coronavirus mutato. Tuttavia, Mogens Jensen, ministro per l'uguaglianza di genere, l'alimentazione e la pesca, si è opposto all'azione, sostenendo che tale decisione non aveva alcuna base giuridica.

A oggi, fino a 2,5 milioni di visoni sono stati uccisi dal più grande produttore mondiale di pellicce di visone, poiché ad almeno dodici persone in Danimarca è stato diagnosticato quello che è stato definito da numerosi media il "coronavirus di visone".

L'industria della pelliccia di visone danese è la più grande al mondo, con una produzione di circa 12-13 milioni di pellicce di visone annualmente.